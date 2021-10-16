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У Польщі розбився автомобіль з українцями: 19-річна дівчина загинула

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 жовтня, 16:47
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Поліція Польщі з'ясовує обставини ДТП з українцями – легковик виїхав у кювет і перекинулася
Українці потрапили в ДТП у Польщі
Українці потрапили в ДТП у Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Любуському воєводству Польщі, де раніше мікроавтобус з українцями влетів у вантажівку, у ДТП потрапив автомобіль з українцями. Унаслідок аварії загинула 19-річна пасажирка.

Про це повідомляє Gazeta Lubuska.

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Аварія сталася вночі 16 жовтня на дорозі між населеними пунктами Будзехув і Ясень. Водій Nissan, 31-річний українець, виїхав на зустрічну смугу руху, з'їхав у кювет і перекинувся.

Фото: Gazeta Lubuska

На місце виїхали медики, поліцейські і рятувальники.

Фото: Gazeta Lubuska

Унаслідок ДТП 19-річна пасажирка іномарки померла на місці – медики намагалися її реанімувати, але марно. водій і інші пасажири не постраждали. Зараз поліція Польщі з'ясовує обставини інциденту.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, який стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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