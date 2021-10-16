У Польщі розбився автомобіль з українцями: 19-річна дівчина загинула

У Любуському воєводству Польщі, де раніше мікроавтобус з українцями влетів у вантажівку, у ДТП потрапив автомобіль з українцями. Унаслідок аварії загинула 19-річна пасажирка.
Про це повідомляє Gazeta Lubuska.
Аварія сталася вночі 16 жовтня на дорозі між населеними пунктами Будзехув і Ясень. Водій Nissan, 31-річний українець, виїхав на зустрічну смугу руху, з'їхав у кювет і перекинувся.
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На місце виїхали медики, поліцейські і рятувальники.
Унаслідок ДТП 19-річна пасажирка іномарки померла на місці – медики намагалися її реанімувати, але марно. водій і інші пасажири не постраждали. Зараз поліція Польщі з'ясовує обставини інциденту.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.