У Польщі розбився автомобіль з українцями: 19-річна дівчина загинула

Поліція Польщі з'ясовує обставини ДТП з українцями – легковик виїхав у кювет і перекинулася

Українці потрапили в ДТП у Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Любуському воєводству Польщі, де раніше мікроавтобус з українцями влетів у вантажівку, у ДТП потрапив автомобіль з українцями. Унаслідок аварії загинула 19-річна пасажирка.

Про це повідомляє Gazeta Lubuska.

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Аварія сталася вночі 16 жовтня на дорозі між населеними пунктами Будзехув і Ясень. Водій Nissan, 31-річний українець, виїхав на зустрічну смугу руху, з'їхав у кювет і перекинувся.

Фото: Gazeta Lubuska

На місце виїхали медики, поліцейські і рятувальники.

Фото: Gazeta Lubuska

Унаслідок ДТП 19-річна пасажирка іномарки померла на місці – медики намагалися її реанімувати, але марно. водій і інші пасажири не постраждали. Зараз поліція Польщі з'ясовує обставини інциденту.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП: