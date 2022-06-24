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У Полтаві дівчині дали три роки за голі фото в обмін на донати

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 червня, 15:53
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Харків’янка завела в соцмережі кілька закритих каналів
Суддя засудила харків'янку до трьох років умовно.
Суддя засудила харків'янку до трьох років умовно. / Фото: Колаж: Сьогодні

Октябрський районний суд Полтави виніс вирок харків’янці, яка заробила за пів року 3000 грн, продаючи свої еротичні фото й відео.

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" з посиланням на реєстр судових рішень.

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Деталі

25 травня суддя засудила дівчиніудо 3-х років умовно та зобов’язала відшкодувати 12 000 грн, витрачені на експертизу проданих фото. Як повідомляється, минулого року дівчина завела у Telegram кілька закритих каналів, де публікувала свої інтимні фото та відео. Паралельно на своїй сторінці в Instagram вона розмістила посилання на ще один Telegram-канал, де повідомляла підписникам про вартість доступу до каналів.

"Охочі подивитися на зображення тіла дівчини мали перераховувати кошти їй на картку Монобанку. Слідчим вдалося знайти докази 8-и епізодів виготовлення такого медіа й 6-и епізодів оплати за них – надсилання "донатів". Фотографувала Дар’я Х. на камеру свого iPhone 11. Доступ коштував від 300 до 500 грн (імовірно, залежно від каналу). За пів року, з травня по жовтень 2021 року, дівчина заробила таким чином не менше 3000 грн", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, в жовтні проти дівчини відкрили справу за чч. 1, 3 ст. 301 ККУ (виготовлення, зберігання з метою збуту, збут зображень порнографічного характеру).

"Розслідування проводили харківські правоохоронці. Вони ж навідалися з обшуками до квартири дівчини, де вилучили чорну маску, шкіряну червону плітку з дерев’яною ручкою, червоний шар із червоним шкіряним ременем, два фалоімітатори, анальну пробку, три картки Монобанку та ПриватБанку, iPhone 11 та смартфон Redmi Note 8 Pro. Оскільки суди у Харкові зараз не здійснюють правосуддя, справу розглядали у Полтаві. На засіданні Дар’я Х. визнала провину і підтвердила всі описані вище обставини", – пише видання.

При цьому суддя визнала її винною у виготовленні та збуті порнографічних матеріалів, в тому числі повторно, та призначила три роки ув’язнення, але від відбування цього терміну звільнила з випробувальним терміном на один рік. Також Дар’ю Х. зобов’язали відшкодувати державі витрати на залучення експерта, який аналізував її фото й відео – 12 356 грн.

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Як зазначається, ця історія спричинила великий скандал, адже, окрім цієї суми, держава витратила сотні тисяч гривень на розслідування та винесення вироку харків’янці. Гроші пішли на те, щоб слідчі передивилися й отримали доступ до Telegram-каналів дівчини, залучили експерта й прокуратуру, вилучили частину контенту й записали його на диск – щоб, у разі потреби, показати в суді.

Сюди ж враховуються витрати й на роботу судді, її помічника та секретаря, друк матеріалів справи у кількох примірниках й друк вироку.

Раніше стало відомо про те, що в Києві слідчий Голосіївського управління поліції для викриття блогерки, яка розміщувала інтимний контент на платформі OnlyFans, тричі купив її оголені фото. В ухвалі суду йшлося про те, що підозрювана за місцем проживання "організувала незаконну діяльність із виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції".

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Також 24 травня голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомляв, що сервіс OnlyFans переказав кошти до державного бюджету України. Загалом сума податку становить 305 тис. доларів, або майже 9 мільйонів гривень.

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