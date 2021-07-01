У п'ятницю Україну накриє негода – синоптик попередила про град і зливи

Синоптик Наталка Діденко розповіла, де завтра буде найпрохолодніше і якою очікується погода у найближчі дні

Українців знову чекають дощі / Фото: Сьогодні

Поки спека потихеньку відступає, Україну заливатимуть дощі. Завтра, 2 липня, опади очікуються у більшості областей, а температура повітря в середньому складе градусів 25.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, короткочасні дощі з грозами очікуються у більшості областей України, а при грозах можливі сильні зливи, град та шквали.

Температура повітря буде найнижчою у західних областях, 22-27 градусів, а найвищою – на сході, південному сході і у Дніпрі з районами, 27-32 градуси.

В цілому по країні синоптик обіцяє 25-30 градусів.

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У Києві в п'ятницю короткочасні грозові дощі, можливий град. Протягом дня близько 28 градусів.

"У найближчі дні в Україні періодичні дощі, грози, 25-32 градуси. Хто в Карпати – беріть щось тепліше, там 14-17 градусів", – додала Діденко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що обрушилася на півострів минулого тижня. Але до цього додався ще потужний смерч, який пошкодив будівлі.

А у Львові в середу, вдруге за тиждень, пройшла сильна злива, яка супроводжувалася справжньою бурею. Вітер валив дерева і зносив дахи, а деякі вулиці міста перетворилися на річки.