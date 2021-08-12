У Росії розбився вертоліт з туристами і "вибухівка" в центрі Києва – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Аварія вертольота з туристами у Росії
У Росії на Камчатці у районі Кроноцького заповідника розбився вертоліт з 14 туристами і трьома членами екіпажу. За непідтвердженими даними, загинуло 10 людей, але офіційно повідомляють про дев'ятьох врятованих.
Чоловік погрожував вибухівкою у центрі Києва
У Києві на площі Конституції, у так званому урядовому кварталі, чоловік чіплявся до перехожих, розповідаючи їм про те, що має при собі вибухові речовини. Його затримали поліцейські.
Новинки Samsung
Компанія Samsung представила кілька своїх нових розробок. Серед них складані смартфони Z Fold3 і Z Flip3, а також оновлені розумні годинник.
Лерос програв суд братові Єрмака
Київський апеляційний суд розглянув позов Дениса Єрмака проти народного депутата Гео Лероса і ухвалив рішення про його задоволення, зобов'язавши нардепа публічно спростувати висунуті ним раніше проти брата глави Офісу президента звинувачення.
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