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У Рівному під час руху загорівся тролейбус з пасажирами (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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31 грудня, 21:19
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Наразі причина пожежі та розмір збитків встановлюються
На момент пожежі в тролейбусі були пасажири.
На момент пожежі в тролейбусі були пасажири. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Рівному під час руху загорівся тролейбус з пасажирами. На місце негайно виїхали рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Подробиці пожежі

Загорання виникло 31 січня о 19:54. Тролейбус прямував за маршрутом номер 10 по вулиці Соборній в місті Рівне.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що загорання трапилося під аркою переднього колеса. Загоряння швидко ліквідували.

Наслідки

Серед пасажирів жертв та постраждалих немає. Вогнем пошкоджена арка переднього колеса. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

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Тролейбус загорівся просто під час руху. Фото: ДСНС

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