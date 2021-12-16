У Мережі заговорили про всеукраїнський страйк поліцейських. Ми дізналися, чи це правда

Протест нібито пов'язаний із заробітною платою

В Україні заявили про забастовку поліцейських. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилася інформація, що 20 грудня правоохоронці планують влаштувати всеукраїнський страйк поліцейських через відсутність підвищення зарплати. Як виявилося, це фейк.

Про це стало відомо сайту "Сьогодні".

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У Мережі розповсюджують фейк

Так, з'явилася інформація, що 20 грудня поліцейські обіцяють влаштувати всеукраїнський страйк.

"Обіцяють, що оформлятимуть лише ДТП та слив за кермом, всі інші порушення ігноруватимуться! Страйк буде доти, доки їм не піднімуть зарплату. У багатьох досі на рівні 9-12 тисяч гривень", – пишуть у Мережі.

Люди розганяють зраду

У МВС стосовно цього кажуть, що хтось, певне, зацікавлений у тому, щоб розганяти зраду.

"Ні про який страйк не йдеться. Наскільки відомо, нам страйкувати не можна. Але день 20 грудня – це та дата, коли шанують пенсіонерів та ветеранів МВС. Не виключено, що ці люди можуть вийти на мітинг, але це аж ніяк не страйк", – повідомили "Сьогодні" у відомстві.

У МВС зазначили: колись було, що до мітингу ветеранів підключалися поліцейські, але все ж таки це не було страйком. Не прийняти заяву у людини – це службовий серйозний злочин.

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"Зрада розганяється у пабліках Харкова, Одеси та Львова", – уточнили нам у МВС.

Спікер МВС Артем Шевченко на запитання відповів лаконічно:

"20 грудня – це день української міліції".

Як відомо, міліція припинила своє існування у 2015 році, натомість в Україні з'явилася поліція.

Хакери зламали сайт Нацполіції

Сайт Національної поліції піддався хакерській атаці, на сторінках декількох обласних управлінь зловмисники встигли розмістити фейковий повідомлення.

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Так, хакери опублікували неправдиву інформацію про те, що на Рівненській АЕС стався викид радіоактивних речовин на третьому енергоблоці і в місті-супутнику ввели режим надзвичайного стану. Пізніше на Рівненській АЕС цю інформацію спростували. Радіаційний фон знаходиться в межах норми. Це підтвердили і в ДСНС

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