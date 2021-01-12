У США на спецпідготовку прибули українські військові моряки

Українські екіпажі будуть проходити підготовку на патрульних катерах Island

У Сполучені Штати в понеділок, 11 січня, прибули українські екіпажі патрульних катерів класу Island для проведення 10-тижневого курсу спецпідготовки.

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Про це повідомило посольство України в США в Twitter.

Навчати українських моряків будуть у Балтиморі.

Зазначається, що це вже друга партія катерів, які Сполучені Штати передадуть Україні в рамках допомоги в сфері безпеки і оборони.

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Нагадаємо, друга партія американських патрульних катерів класу Island повинна прибути в Україну протягом першого півріччя 2021 року. Зараз катери проходять в США відповідне технічне обслуговування та доозброєння.

Крім того, ВМС України підписали контракт на будівництво американських катерів Mark VI для нашої країни.

Раніше Україна також підписала з французькою компанією Осеан контрактна будівництво патрульних прикордонних катерів для Міністерства внутрішніх справ.

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