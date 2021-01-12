Русский
$ 28,2
34,28
  1. Новини України

У США на спецпідготовку прибули українські військові моряки

12 січня, 01:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Українські екіпажі будуть проходити підготовку на патрульних катерах Island

У Сполучені Штати в понеділок, 11 січня, прибули українські екіпажі патрульних катерів класу Island для проведення 10-тижневого курсу спецпідготовки.

Реклама

Про це повідомило посольство України в США в Twitter.

Навчати українських моряків будуть у Балтиморі.

Зазначається, що це вже друга партія катерів, які Сполучені Штати передадуть Україні в рамках допомоги в сфері безпеки і оборони.

В тренді
Український постачальник COVID-вакцини Sinovac збирається її виробляти
Реклама

Нагадаємо, друга партія американських патрульних катерів класу Island повинна прибути в Україну протягом першого півріччя 2021 року. Зараз катери проходять в США відповідне технічне обслуговування та доозброєння.

Крім того, ВМС України підписали контракт на будівництво американських катерів Mark VI для нашої країни.

Раніше Україна також підписала з французькою компанією Осеан контрактна будівництво патрульних прикордонних катерів для Міністерства внутрішніх справ.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США моряки катер ВМС України
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Що буде з курсом долара до старого Нового року
Що буде з курсом долара до старого Нового рокуЕкономіка
Космічні тарифи на комуналку: Ляшко звернувся до влади
Космічні тарифи на комуналку: Ляшко звернувся до владиПолітика
Локдаун в Україні: до якого числа триватиме і що буде працювати
Локдаун в Україні: до якого числа триватиме і що буде працюватиУкраїна
Як працює
Як працює "Нова пошта" від початку локдауну: графікБізнес
В Україні готуються знизити тарифи на газ
В Україні готуються знизити тарифи на газНовини ЖКГ
У Буковелі все так, як і раніше. Натовпи людей і нескінченні черги на підйомники
У Буковелі все так, як і раніше. Натовпи людей і нескінченні черги на підйомникиЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти