У США на спецпідготовку прибули українські військові моряки

У Сполучені Штати в понеділок, 11 січня, прибули українські екіпажі патрульних катерів класу Island для проведення 10-тижневого курсу спецпідготовки.
Про це повідомило посольство України в США в Twitter.
Навчати українських моряків будуть у Балтиморі.
Зазначається, що це вже друга партія катерів, які Сполучені Штати передадуть Україні в рамках допомоги в сфері безпеки і оборони.
Нагадаємо, друга партія американських патрульних катерів класу Island повинна прибути в Україну протягом першого півріччя 2021 року. Зараз катери проходять в США відповідне технічне обслуговування та доозброєння.
Крім того, ВМС України підписали контракт на будівництво американських катерів Mark VI для нашої країни.
Раніше Україна також підписала з французькою компанією Осеан контрактна будівництво патрульних прикордонних катерів для Міністерства внутрішніх справ.
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