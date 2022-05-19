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У США випустили комікс про Зеленського (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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19 травня, 13:30
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Вартість книги – 7,99 долара. Її можна замовити на Amazon
Життя Володимира Зеленського намалювали у коміксі. Фото: колаж "Сьогодні"
Життя Володимира Зеленського намалювали у коміксі. Фото: колаж "Сьогодні"

Історію життя президента України Володимира Зеленського перетворили на графічний роман у новій книзі видавництва TidalWave Comics "Політична влада: Володимир Зеленський". Книжку вартістю 7,99 долара можна замовити на Amazon.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

У книзі розповідається про те, як Зеленський, який колись зіграв вигаданого президента в телешоу, прийшов до влади в 2019 році й пообіцяв закінчити війну на Донбасі.

"Хто він? Що його спонукає? Чому він справжній лідер для України в цей момент? Це те, що мене цікавило, коли я розпочинав дослідження", – каже автор книги Майкл Фрізель.

Художник книги – Пабло Мартінен. За словами американського видавця Даррена Дж. Девіса, ця книга багато значить для нього через його українське коріння.

"Мої дідусі та бабусі іммігрували з України. Я хотів використати це видання, щоб не лише розповісти історію, а й якось пожертвувати на цю справу", – сказав Даррен Дж. Девіс.

Вартість книги – 7,99 долара. Її можна замовити на Amazon. Частину грошей від продажу передадуть Міжнародному Червоному Хресту.

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Комікс про Володимира Зеленського

США випустили монети з зображенням Зеленського — хто їх може придбати

У США випустили памʼятні монети з нагоди звернення президента України Володимира Зеленського до американського Конгресу 7 березня 2022 року. На одному боці монети написано: "Лідер світу. Лідер миру". Про це повідомляє сайт сувенірного магазину Білого дому.

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Коштує така монета 100 доларів, і всі 100% прибутку від її продажу передадуть американському Червоному Хресту для надання допомоги Україні. Тираж її обмежений — 2500 шт. Монета має сертифікат автентичності, до неї вручають оксамитовий подарунковий футляр із зовнішньою коробкою з двох частин з золотим президентським друком. Передзамовлення доступне до 15 червня.

У пристрасній промові в стилі Черчилля через Zoom зі свого офісу в Києві президент Зеленський викликав захоплення законодавців з обох боків тим, що зробив найбільше для захисту своєї країни та народу від жорстокої агресії Росії. Це був напрочуд прямий заклик до дії з боку лідера воєнного часу, який доводить, що допомога Україні є моральним імперативом для країни, яка позиціонує себе як маяк свободи та демократії для всього світу, – йдеться в описі монети.

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