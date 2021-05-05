Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)

Місцеві жителі обурилися, що в священний місяць Рамадан туристки влаштували розпусту в морі

У Туреччині затримали українок за відверту фотосесію у невеликому містечку Гьочек у районі популярного курорту Фетхіє (провінція Мугла). Про це передають місцеві турецькі ЗМІ.

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На катері помітили двох чоловіків і чотирьох дівчат з України. Відзначимо, що, незважаючи на карантин, приватним судам дозволяють виходити в море.

Ось тільки еротична фотосесія викликала обурення місцевих жителів у місяць Рамадан: українки в оголеному вигляді знімали себе на камеру.

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Своєю чергою PavlovskyNEWS опублікував відео однієї з українок, в якому вона розповіла, що сталося. За її словами, моделей допитувала поліція, але потім відпустила.

"Як ви вже зрозуміли, у мусульманських країнах краще не робити голі фото. Але потрібно робити свої помилки, щоб точно зрозуміти це... Ми фоткалися з дівчатами, і з іншого судна нас зняли. Нас затримала поліція. Ми весь день сиділи, були допити – це не дуже приємна процедура", – розповіла дівчина.

Відео: PavlovskyNEWS

Нагадаємо, на початку квітня в Дубаї (ОАЕ) поліція затримала голих моделей, які позували на балконі. Серед них виявилися і українки.

Після прильоту до Києва одна з "голих" українок розкрила справжню мету фотосесії.