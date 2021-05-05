Русский
$ 27,73
33,51
  1. Новини України

Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)

5 травня, 11:13

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Місцеві жителі обурилися, що в священний місяць Рамадан туристки влаштували розпусту в морі

У Туреччині затримали українок за відверту фотосесію у невеликому містечку Гьочек у районі популярного курорту Фетхіє (провінція Мугла). Про це передають місцеві турецькі ЗМІ.

Реклама

На катері помітили двох чоловіків і чотирьох дівчат з України. Відзначимо, що, незважаючи на карантин, приватним судам дозволяють виходити в море.

Ось тільки еротична фотосесія викликала обурення місцевих жителів у місяць Рамадан: українки в оголеному вигляді знімали себе на камеру.

Реклама

В тренді
Людина-мем, стікер і ходячий анекдот. Найкраще з Гордоном

Своєю чергою PavlovskyNEWS опублікував відео однієї з українок, в якому вона розповіла, що сталося. За її словами, моделей допитувала поліція, але потім відпустила.

"Як ви вже зрозуміли, у мусульманських країнах краще не робити голі фото. Але потрібно робити свої помилки, щоб точно зрозуміти це... Ми фоткалися з дівчатами, і з іншого судна нас зняли. Нас затримала поліція. Ми весь день сиділи, були допити – це не дуже приємна процедура", – розповіла дівчина.

Відео: PavlovskyNEWS

Нагадаємо, на початку квітня в Дубаї (ОАЕ) поліція затримала голих моделей, які позували на балконі. Серед них виявилися і українки.

Після прильоту до Києва одна з "голих" українок розкрила справжню мету фотосесії.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Катастрофа ближче, ніж здається: в Україні з'явилися
Катастрофа ближче, ніж здається: в Україні з'явилися "кліматичні біженці" через водуУкраїна
Україна буде однією з найтепліших в Європі: синоптик порадувала прогнозом на середу
Україна буде однією з найтепліших в Європі: синоптик порадувала прогнозом на середуУкраїна
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
Туристів немає, пляжі порожні: що нині відбувається на відпочинку в Туреччині
Туристів немає, пляжі порожні: що нині відбувається на відпочинку в ТуреччиніУкраїна
Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)
Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти