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В Україні 126 населених пунктів залишилися без світла через ураган

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 серпня, 08:51
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Найбільше постраждало населених пунктів у Київській області – цілих 88
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Фото: колаж "Сьогодні"
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні станом на ранок 30 серпня через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються без електропостачання 126 населених пунктів у трьох областях.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України.

"Станом на 7 годину 30 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів у трьох областях (Київська – 88, Чернігівська – 34 і Житомирська – 4)", – йдеться в повідомленні.

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Народний синоптик дав прогноз на осінь

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Після дуже спекотного літа українців і восени чекають теплі дні, особливо порадує погода в жовтні. Але ось останній місяць осені вже буде більше нагадувати зиму. Про це розповів в інтерв'ю "Сегодня" найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань.

За його словами, в перші 10 днів вересня буде ще літня погода, а з другої декади почнуться дощі і похолодає.

"На початку третьої декади вересня можливе два-три дні бабиного літа. Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холода продовжаться і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг", – розповів Горбань.

Як повідомляли новини "Сьогодні", завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

19 липня в Києві пронісся ураган – сильна злива затопила деякі райони міста, дороги перетворилися на річки, машини мало не плавали.

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