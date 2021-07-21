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В Україні без світла залишилися понад 800 населених пунктів. Які області постраждали від негоди

21 липня 2021 10:26

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Через грози та сильний вітер спрацьовували системи автоматичного захисту

Усього постраждали 13 областей. Колаж "Сьогодні"

Усього постраждали 13 областей. Колаж "Сьогодні"

Через негоду в Україні без електроенергії залишилися 838 населених пунктів у 13 областях. Зараз там працюють бригади обленерго.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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Зазначається, що через пориви вітру, сильний дощ та грози спрацювали системи автоматичного захисту.

Які області постраждали:

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  • Полтавська – 194 населених пункти без світла;
  • Кіровоградська – 158;
  • Черкаська – 157;
  • Київська – 121;
  • Дніпропетровська – 38;
  • Хмельницька – 37;
  • Одеська – 32;
  • Сумська – 28;
  • Миколаївська – 24;
  • Чернігівська – 19;
  • Чернівецька – 15;
  • Вінницька – 14;
  • Запорізька – 1.
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Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Нагадаємо, у Кропивницькому через сильну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а де-не-де навіть змило асфальт. При цьому сильний вітер валив дерева.

Крім того, у Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, який не припинялася кілька годин, у результаті чого затопило кілька підземних переходів і на межі затоплення виявилася станція метро "Позняки".

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