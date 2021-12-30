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В Україні закриватимуть пологові відділення. Ми дізналися, чого чекати майбутнім мамам

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 15:49
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В Україні поменшає пологових відділень – у НСЗУ не бачать сенсу тримати цілий штат медиків, якщо там занадто мало пацієнток
Частину пологових відділень в Україні закриють
Частину пологових відділень в Україні закриють / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні почнуть закривати пологові відділення у державних лікарнях. Прийматимуть пологи ті медзаклади, де у 2021 році на світ з'явилися понад 150 малюків.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили джерела у Національній службі здоров'я України (НСЗУ).

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Що відомо

У НСЗУ зазначили, що вони мають вимоги до якості надання послуг. Однак і платити лікарні за кожні пологи стануть більше.

"З наступного року з 10 тис. грн. до 15 тис. грн. збільшується тариф, за яким НСЗУ оплачує пологи медустанові. Для лікарень, які відповідають додатковим вимогам (лікування та пологи жінок із супутніми захворюваннями та ускладненнями вагітності) тариф збільшується до 20 тис. грн. Разом із тарифом збільшуються і вимоги", – сказали у МОЗ.

При цьому в НСЗУ обмовилися про перспективу того, що можлива вимога у 150 пологів знизиться до 75.

Чому відділення закривають?

Медики навели приклади відділень, де за рік народилися одиниці:

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"Наприклад, у Кролевецькій лікарні (не плутати з пологовим будинком – Авт.) за рік народилися 4 малюки, у Мелітопольській центральній райболиці прийняли 15 пологів, а от у Мелітопольському міському пологовому будинку – 832".

У НЗСУ пояснили, що пологи прийматимуть там, де лікарі професійніші. Але основна причина – немає сенсу тримати ціле відділення, де народжують чотири особи на рік, як у Кролевці Сумської області.

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