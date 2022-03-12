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В Україні створили штаб щодо поводження з військовополоненими — Зеленський

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 березня, 04:22
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Нині в Україні дуже багато полонених окупантів
Окупанти отримують в Україні таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти отримують в Україні таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 11 березня, Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні Кабінет Міністрів України утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма повʼязаними питаннями", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч, а поранених окупантів — у рази більше.

Українські захисники розгромили черговий батальйон окупантів

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Своє існування припинила ще одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії ЗС РФ.

"Захисники Маріуполя продовжують успішно утилізувати весь російський непотріб, що прийшов на нашу землю. Так, практично припинила своє існування одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії Збройних сил Росії. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують обороняти місто та захищати мирних українських громадян", — йдеться в повідомленні ООС.

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