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В Україні до кінця року створять власну вакцину від коронавируса

7 травня, 15:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Львівські вчені розробляють вітчизняний препарат для боротьби з COVID-19

Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

В Україні планують до кінця року розробити вакцину від коронавируса. Але після цього її потрібно буде ще випробувати. Розробкою препарату займаються львівські вчені.

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Про це повідомив директор Інституту біології клітини НАН України академік Андрій Сибірний, передає прес-служба НАН України.

За його словами, вірусні білки повинні перевірити на лабораторних тваринах – трансгенних мишах, яких будуть заражати вірусом і вводити їм вакцину. Зараз невідомо чи можливо провести такі дослідження в Україні.

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"Ось цей останній етап роботи напевно доведеться робити з нашими колегами в Польщі. Так ми попередньо домовилися. Я би хотів, щоб це була повністю українська вакцина, але так виглядає, що це буде міжнародна співпраця", – сказав Сибірний.

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Також він повідомив, що при розробці цієї вакцини у львівських вчених виникла ідея створити ще одну вакцину від коронавируса – у формі таблетки. Але це ідея для наступного проекту.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз може схвалити застосовується в Україні китайську вакцину SinoVac.

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