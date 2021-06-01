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В Україні хочуть заборонити куріння електронних сигарет в громадських місцях

1 червня, 16:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Верховній Раді нарікають, що в Україні занадто багато дітей курять електронні сигарети

/ Фото: Pixabay

В Україні вже заборонено продавати електронні сигарети дітям, а тепер Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №4358 про заборону "електронного куріння" в громадських місцях.

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Автори документа відзначають, що сьогодні в Україні критична проблема поширеності куріння серед дітей і молоді. Згідно з дослідженнями, 18,4% дітей 13-15 років користуються електронними сигаретами (22,6% юнаків і 14% дівчат), а коли-небудь пробували курити електронні сигарети 40% дітей цієї вікової групи.

Законопроект про внесення змін до законодавства з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну передбачає:

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  • заборону куріння електронних приладів в громадських та на робочих місцях;
  • заборону реклами пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, в ЗМІ та в інтернеті, продажу тютюнових виробів і рідин з ароматизаторами;
  • заборону рекламної викладки в місцях продажів;
  • 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет повинні займати медичні попередження про шкоду такого куріння;
  • на 24 місяці відкладено набрання чинності норми закону щодо медичних попереджень;
  • на півроку відстрочена заборона (після вступу закону в силу) на куріння електронних сигарет в громадських місцях.

Нагадаємо, раніше ВООЗ опублікувала дані, які свідчать, що кожен п'ятий підліток в Україні – вейпер. Як пояснюють експерти, це пов'язано саме з тим, що продаж дітям електронних засобів для куріння в Україні не заборонений законом.

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