В Україні хочуть заборонити куріння електронних сигарет в громадських місцях

У Верховній Раді нарікають, що в Україні занадто багато дітей курять електронні сигарети

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В Україні вже заборонено продавати електронні сигарети дітям, а тепер Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №4358 про заборону "електронного куріння" в громадських місцях.

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Автори документа відзначають, що сьогодні в Україні критична проблема поширеності куріння серед дітей і молоді. Згідно з дослідженнями, 18,4% дітей 13-15 років користуються електронними сигаретами (22,6% юнаків і 14% дівчат), а коли-небудь пробували курити електронні сигарети 40% дітей цієї вікової групи.

Законопроект про внесення змін до законодавства з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну передбачає:

заборону куріння електронних приладів в громадських та на робочих місцях;

заборону реклами пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, в ЗМІ та в інтернеті, продажу тютюнових виробів і рідин з ароматизаторами;

заборону рекламної викладки в місцях продажів;

30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет повинні займати медичні попередження про шкоду такого куріння;

на 24 місяці відкладено набрання чинності норми закону щодо медичних попереджень;

на півроку відстрочена заборона (після вступу закону в силу) на куріння електронних сигарет в громадських місцях.

Нагадаємо, раніше ВООЗ опублікувала дані, які свідчать, що кожен п'ятий підліток в Україні – вейпер. Як пояснюють експерти, це пов'язано саме з тим, що продаж дітям електронних засобів для куріння в Україні не заборонений законом.