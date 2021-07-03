Вітер валив дерева і рвав дроти. У яких областях України зараз сидять без світла

В Україні вирувала негода. Фото: колаж "Сьогодні"
Через сильні пориви вітру, дощ і грозу в Україні на ранок 3 липня виявилися знеструмленими 93 населених пункти.
Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, без світла залишилися люди в шести областях, а саме:
- Кіровоградська – 30 населених пунктів;
- Черкаська – 30 населених пунктів;
- Київська – 14 населених пунктів;
- Чернігівська – 14 населених пунктів;
- Житомирська – 4 населених пункти;
- Запорізька – 1 населений пункт.
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Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.
Нагадаємо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонці було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.
Крім того, на Рівненщині лісівники просять оголосити надзвичайну ситуацію регіонального масштабу через негоду.
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