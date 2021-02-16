В Україні на реєстрації перебувають три вакцини від коронавірусу – МОЗ

В Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Третьою вакциною, заявка на яку була подана на реєстрацію, став препарат виробництва Pfizer.
Про це в Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Йдеться про вакцини:
- Oxford/AstraZeneca;
- Sinovac;
- Pfizer.
"Команда Міністерства охорони здоров’я докладає максимум зусиль, аби українці якнайшвидше отримали доступ до кращих європейських вакцин", – повідомив глава відомства Максим Степанов.
Також ми писали, що 15 лютого в Україні мала розпочатися вакцинація від коронавірусу. Однак кампанію довелося відкласти – влада досі не отримала першу партію препаратів. Чому так сталося і коли українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 – читайте в матеріалі "Сегодня".
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