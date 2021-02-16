Русский
$ 27,97
33,93
  1. Новини України

В Україні на реєстрації перебувають три вакцини від коронавірусу – МОЗ

16 лютого, 20:08

Денис Беспалов Денис Беспалов

Українська влада досі не отримала першу партію препаратів

В Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Третьою вакциною, заявка на яку була подана на реєстрацію, став препарат виробництва Pfizer.

Реклама

Про це в Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Йдеться про вакцини:

В тренді
Шарій у найгучніших скандалах: інсценував замах і стріляв у "Макдональдсі"
  • Oxford/AstraZeneca;
  • Sinovac;
  • Pfizer.

"Команда Міністерства охорони здоров’я докладає максимум зусиль, аби українці якнайшвидше отримали доступ до кращих європейських вакцин", – повідомив глава відомства Максим Степанов.

Також ми писали, що 15 лютого в Україні мала розпочатися вакцинація від коронавірусу. Однак кампанію довелося відкласти – влада досі не отримала першу партію препаратів. Чому так сталося і коли українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 – читайте в матеріалі "Сегодня".

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцина Украина коронавірус Pfizer AstraZeneca Sinovac
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіями
Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіямиЕкономіка
Підсумки місії МВФ вдарили по гривні. Чого чекати від курсу долара?
Підсумки місії МВФ вдарили по гривні. Чого чекати від курсу долара?Фінанси
Україна зачепить циклон Yukon: які області знову буде засипати снігом
Україна зачепить циклон Yukon: які області знову буде засипати снігомУкраїна
Ринок пального: автогаз вже
Ринок пального: автогаз вже "золотий", чого очікувати даліЕкономіка
Сплять в
Сплять в "блощичниках" і прямо на вулиці: 180 українців застрягли на курорті в ТанзаніїІнші країни
"Рівень жіночої общаги". Геращенко пішла з прямого ефіру через сексизм від Арестовича (відео)Влада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти