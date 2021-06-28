В Україні розпочалися навчання Sea Breeze-2 021: репортаж з відкриття (відео)

Експерти прогнозують провокації з боку Росії, але командування українських і американських сил їх не боїться

У Чорному морі 28 червня стартували міжнародні навчання Sea Breeze-2021, у яких беруть участь Збройні сили України і військовослужбовці з майже 30 країн світу. Вони триватимуть майже два тижні на суходолі, на морі та в повітрі.

Реклама

Які особливості цьогорічних навчань і чи очікують провокацій від Російської Федерації – у репортажі новин "Сьогодні".

Чим особливі

Цьогорічні навчання є наймасштабнішими з 93-го року. Військові одразу 29 країн із п’яти континентів навчатимуться разом протидіяти ворогові на морі, в повітрі та на суші.

Крім того, уперше Sea Breeze відбувається на тлі загострення відносин між Росією та НАТО у Чорному морі – минулого тижня росіяни обстріляли британський військовий корабель Defender поблизу анексованого Криму.

Sea Breeze проводять уже 21-й раз. Україна надає військову та цивільну інфраструктуру чорноморського узбережжя, а США фінансують і допомагають технікою та обладнанням. Буде залучено 30 кораблів і катерів, 30 літаків і вертольотів, та 5 тисяч особового складу.

"Цього року у нас є змога провести навчання в повному форматі, залучаються всі заплановані сили, і вони будуть виконувати завдання як на морі, так і суходолі", – розповів керівник навчань від України Олексій Доскато.

Реклама

Чи очікують провокацій від РФ

Командувачі Sea Breeze-2021 кажуть, що провокацій не бояться.

"Усі райони проведення навчань – вони відомі, і відповідно попередження про закриття цих районів ми надіслали ще на початку місяця, керуючись передусім нормами міжнародного морського права", – заявив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа.

У відсутності підстав для провокацій переконаний і його американський колега.

"Усе відбуватиметься у межах міжнародних вод. Тому немає нічого провокативного в тому, що військово-морські навчання проходитимуть у міжнародних водах", – підкреслив заступник командира 65-ї оперативної групи флоту ВМС США Кайл Гантт.

Військові ж експерти прогнозують – провокації з боку російського Чорноморського флоту можуть бути, і до них варто готуватися.

Навчання триватимуть до 10 липня.

Реклама

Нагадаємо, днями Росія просила США відмовитися від навчань Sea Breeze-2021, зазначивши, що вони нібито мають агресивний характер і підвищують ризики небезпечних військових інцидентів у морі.

Пізніше стався інцидент біля берегів Криму в територіальних водах України, коли російський корабель і літак почали стріляти в бік британського есмінця Defender.