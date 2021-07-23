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В Україні новий рекорд по вакцинації – скільки щеплень зробили за добу

23 липня 2021 8:47

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Усього медики зробили 4 539 197 щеплень – понад 600 тисяч українців вже отримали дві дози

Вакцинація від коронавірусу. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Вакцинація від коронавірусу. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

В Україні за останню добу 22 липня, зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу – 139 441. Раніше рекорд по вакцинації був 117 376.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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У четвер одну дозу отримали 76 169 людей, а повністю імунізовані – 63 272 людини. Протягом доби працювали 743 мобільні бригади, 2672 пункти щеплення і 171 центр вакцинації.

Вакцинація в Україні 23 липня. Джерело: МОЗ

Усього з початку прищеплювальної кампанії вакцинували 2 920 068 українців. З них отримали дві дози щеплення 1 619 131 людина. Загалом медики зробили 4 539 197 щеплень.

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Нагадаємо, в Україні 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19, коли зможуть отримати щеплення всі охочі. У великих містах будуть розгорнуті пункти масової вакцинації, а з малих міст та сіл організують безкоштовний транспорт.

Зазначимо, у МОЗ не відкидають, що в кінці 2021 року в Україні почнуть по другому колу вакцинувати людей, які вже пройшли перший курс щеплень.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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