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В Україні оголосили штормове попередження: будуть грози, град і шквали

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
30 серпня, 13:30
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У Київській, Чернігівській і Черкаській областях очікуються сильні дощі. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий
В Україні оголосили штормове попередження. Колаж: "Сьогодні"
В Україні оголосили штормове попередження. Колаж: "Сьогодні"

Сьогодні погода в Україні може погіршитися, до кінця дня і вночі в низці регіонів очікуються грози, град і шквали. Також місцями прогнозуються сильні дощі.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У північних, центральних і південних областях до кінця доби 30 серпня і вночі 31 серпня грози, місцями град і шквали 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Київській, Чернігівській і Черкаській областях очікуються сильні дощі. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Прогноз погоди на вересень

За розрахунками Леоніда Горбаня, на початку вересня на нас чекає ще 10 днів літа, але пізніше почнуться дощі і похолодає. Приємними будуть перші чотири-п'ять днів місяця: погода – як у середині серпня, сонячно, місцями невеликі дощі, температура вдень до 25 градусів тепла. Друга п'ятиденка виявиться дощовою, але теплою, також до +25 в окремі дні – найбільш грибна погода.

Після 10 числа дощі припиняться, антициклон принесе ясну, але прохолодну погоду – вдень не вище +18, вночі – близько п'яти градусів тепла. Ще більше похолодає до 20 вересня, температура вдень +10-12 градусів. До того ж зарядять дощі, так що без парасольок, курток і непромокаючого взуття не обійтися. Але серед осінньої сльоти літо, що пішло, надішле нам останнє "прощавай": 21-23-го небо проясниться і вдень потеплішає до +17-19 градусів. В кінці місяця знову настане суха прохолода, вдень +10-12, вночі +5 градусів.

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