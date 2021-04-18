В Україні відповіли на рекомендації США обережніше літати над Україною

В Державіаслужбі заявили, що ніякої загрози для цивільної авіації немає і літаки безперешкодно можуть літати над територією України

В Державіаслужбі заявили, що, через військову присутність Росії біля кордонів України, цивільній авіації нічого не загрожує.

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Про це повідомляє прес-служба.

"Державіаслужба відстежує ситуацію в повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою. В даний час небезпеки для цивільної авіації немає", – заявили в службі.

Заяву зробили після рекомендацій американської Федеральної авіаційної адміністрації виявляти особливу обережність при польотах над Дніпром, Києвом, Сімферополем, Москвою і Ростовом-на-Дону.

Також авіакомпаніям рекомендували дотримуватися обережності при плануванні польотів поблизу Криму і Донбасу.

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Як повідомлялося раніше, на Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу вони 17 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Один український військовий отримав поранення.

Нагадаємо, що заступник командувача Об'єднаних сил Віктор Ганущак розповів, що Росія готує нові провокації на Донбасі, щоб викликати відповідь.

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