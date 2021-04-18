Русский
$ 27,96
33,46
  1. Новини України

В Україні відповіли на рекомендації США обережніше літати над Україною

18 квітня, 14:03

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В Державіаслужбі заявили, що ніякої загрози для цивільної авіації немає і літаки безперешкодно можуть літати над територією України

В Державіаслужбі заявили, що, через військову присутність Росії біля кордонів України, цивільній авіації нічого не загрожує.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба.

"Державіаслужба відстежує ситуацію в повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою. В даний час небезпеки для цивільної авіації немає", – заявили в службі.

Заяву зробили після рекомендацій американської Федеральної авіаційної адміністрації виявляти особливу обережність при польотах над Дніпром, Києвом, Сімферополем, Москвою і Ростовом-на-Дону.

В тренді
Частину України заллє дощами – прогноз погоди на 18 квітня (карта)

Також авіакомпаніям рекомендували дотримуватися обережності при плануванні польотів поблизу Криму і Донбасу.

Реклама

Як повідомлялося раніше, на Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу вони 17 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Один український військовий отримав поранення.

Нагадаємо, що заступник командувача Об'єднаних сил Віктор Ганущак розповів, що Росія готує нові провокації на Донбасі, щоб викликати відповідь.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпеки
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпекиЕкономіка
Заморозки в середині квітня: синоптик шокувала Україну прогнозом
Заморозки в середині квітня: синоптик шокувала Україну прогнозомУкраїна
Затриманий в Петербурзі український консул вже в безпеці
Затриманий в Петербурзі український консул вже в безпеціУкраїна
Депутати вибухнули сміхом, Разумков в істериці: смішне відео з Ради
Депутати вибухнули сміхом, Разумков в істериці: смішне відео з РадиВлада
Відбілювач і заборонені барвники: чим небезпечні популярні в Україні солодощі
Відбілювач і заборонені барвники: чим небезпечні популярні в Україні солодощіУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти