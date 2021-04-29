В Україні по-новому будуть зараховувати першокласників у школи: що змінилося

У зв'язку з карантином процедуру спростили – в школах скасували вступні конкурси, але в спецустановах їх дозволили провести

В Україні змінили правила прийому першокласників до навчальних закладів – в умовах карантину батькам не обов'язково вести дитину до школи і разом з нею подавати документи.

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Про це повідомили на сайті Міносвіти.

Подати документи можна буде по електронній пошті. Крім того не потрібен навіть електронний цифровий підпис.

Також, дітям не потрібно буде проходити різні вступні конкурси і доводити свій рівень знань.

Але, вступні конкурси проведуть в спеціалізованих або приватних навчальних закладах. Це дозволено законом. При проведенні адміністрація і майбутні першокласники повинні будуть дотримуватися всіх епідеміологічних вимог.

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Відзначимо, що з 5 травня, в Києві школярі повертаються в школи. Дату фінального прийому заяв кожна школа буде визначати самостійно.

Раніше ми повідомляли, що 28 травня в Києві замість традиційного останнього дзвоника відбудеться ЗНО, школам доведеться перенести свято.