В Україні поки не можуть використовувати жодну з вакцин від COVID-19

В "Слузі народу" заявили, що для застосування вакцини немає правових підстав

В Україні не можуть використовувати жодну з вакцин від коронавірусу, якими прищеплюють людей в інших країнах.

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Як заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, поки жодна з існуючих вакцин від COVID-19 не завершила третю стадію випробувань.

За його словами, на відміну від інших країн, в українському законодавстві немає режиму, який дозволяє застосовувати вакцину в екстреному порядку.

"Усі вакцини в світі не пройшли третю стадію випробувань, на це треба більший строк, рік ще треба. Всі країни використовують її (вакцину – Ред.) в екстреному режимі, в українському законодавстві немає такого режиму. Якщо ми беремо будь-яку вакцину, то ми не можемо її використовувати, тому що немає правових підстав", – сказав він.

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Однак Корнієнко зазначив, що на засіданні фракції було обговорено законопроект, який дозволить використання вакцин в надзвичайних ситуаціях. Його можуть прийняти вже на цьому тижні.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зажадав розробити детальний план вакцинації громадян в кожній області України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна може одночасно отримати вакцини від COVID трьох різних виробників – це будуть препарати з підтвердженим відсотком ефективності. стала відома вартість платної вакцинації від COVID-19.

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