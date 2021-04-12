В Україні після вихідних виявили майже 8 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 7856 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомили на сайті РНБО.
Всього інфекцію підтвердили у 1 861 105 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 287 українців (всього – 37 301). Вилікувати вдалося 1 416 215 інфікованих (5355 – за останню добу).
Нагадаємо, в Київській області місцева влада ухвалила рішення через важку ситуацію із захворюваністю на коронавірусну інфекцію продовжити карантинні обмеження ще на два тижні – до 23 квітня.
Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".
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