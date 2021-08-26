В Україні з'являться нові дорожні знаки – що треба знати

З 1 листопада 2021 року в Україні набуває чинності новий стандарт ДСТУ 4100:2021

Розробники поліпшили алгоритм розміщення знаків на одній опорі / Фото: колаж "Сьогодні"

З 1 листопада 2021 року в Україні набуває чинності новий стандарт ДСТУ 4100: 2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування". Його розробили фахівці ДП "ДерждорНДІ" у співпраці з "Агентами змін".

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Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

За новими стандартами, всі тексти на дорожніх знаках повинні бути написані з великої літери, з'явиться нова форма стрілок, а для позначення центру населеного пункту і річки будуть використовуються символи європейського зразка.

Фото: Укравтодор

Також, визначені чіткі пропорції і відстані між елементами тексту і передбачена транслітерація назв населених пунктів.

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А для забезпечення безпеки пішоходів з'являться нові позначення діагональних пішохідних переходів і нові таблички для острівців безпеки. Для велосипедистів передбачені нові знаки і таблички до дорожніх знаків.

Крім того, розробники поліпшили алгоритм розміщення знаків на одній опорі, щоб уникнути неоднозначного їх трактування, а також з'явився новий розділ з розміщення знаків на щитах і фонових щитах.

Фото: Укравтодор

Відзначимо, що в новому ДСТУ зібраний найкращий світовий досвід, а введені нововведення повинні позитивно вплинути на підвищення безпеки дорожнього руху на українських дорогах.

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Нагадаємо, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ уже видають спеціальні номерні знаки для електромобілів, написи на яких нанесені зеленим кольором.

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