В Україні перевірять всі райлікарні після трагічного інциденту в Косово

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зробив заяву

Монастирський вимагає від керівників медустанов організувати неухильне дотримання правил протипожежної безпеки/Колаж: "Сьогодні"

Після вибуху кисневого балона у Косівській райлікарні та подальшої пожежі в Україні в усіх районних лікарнях перевірять дотримання пожежної безпеки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Перевірка медзакладів

Денис Монастирський зазначив, було ухвалено рішення провести повний облік наявності відповідних протипожежних засобів у реанімаційних відділеннях районних лікарень в Україні. Крім того, позачергово перевірять заклади, а також проведуть роз'яснювальну роботу, щоб не допустити подібних трагедій, яка сталася в Косові.

"Важливо жорстко дотримуватися правил протипожежної безпеки в медзакладах. Насамперед у "ковідних" відділеннях. І прошу керівників лікарень та реанімаційних відділень подбати про це", — написав міністр у Facebook.

Дотримання правил безпеки

Варто зазначити, що очільник МВС вимагає від керівників медичних установ організувати неухильне дотримання правил протипожежної безпеки.

"Вимагаю від керівників медичних установ організувати неухильне дотримання правил протипожежної безпеки, які забороняють мати джерела відкритого вогню в реанімаційних відділеннях, тим паче де працює кисневе обладнання. Бо від виконання простих правил безпеки залежить життя як пацієнтів, так і лікарів", — зазначив Монастирський.

Коротко про вибух у Косові

28 грудня в палаті реанімації Косівської райлікарні вибухнув кисневий балон.

Площа пожежі становила 55 квадратних метрів. За лічені хвилини вогонь загасили. На місці інциденту виявили тіла загиблих.

За інформацією ДСНС в Івано-Франківській області, з лікарні евакуювали 12 людей.

Станом на ранок 29 грудня кількість загиблих складає чотири особи.

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