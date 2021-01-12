В Україні зростає кількість важких випадків і рецидивів COVID-19

Найбільше зараз страждають люди 50-65 років

В Україні з осені збільшується кількість важких хворих COVID-19 у віці 40-65 років. Причому з середини листопада, незважаючи на зниження загальної кількості випадків захворювання, все більше фіксується важкої форми коронавірусу, а також рецидивів після виписки.

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Про це розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська у Facebook.

"На тлі реального поступового зниження кількості хворих у стаціонарах з'являється непомірно велика кількість важких,"завислих" пацієнтів у віці 50-65 років, які важко піддаються терапії, з частими тромбоемболічними подіями", – написала вона.

Крім того, за її словами, зростає кількість рецидивів після виписки зі стаціонару, які потребують повторної госпіталізації і поновлення терапії.

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Водночас кількість одужуючих хворих віком 75-85 років і більше також збільшується.

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Інфекціоніст розповіла, що тенденція до зростання важких випадків серед хворих на COVID-19 намітилася ще з вересня, в основному у віковій групі 40-65 років.

Нагадаємо, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 90 млн. Кількість жертв COVID-19 наближається до двох мільйонів людей.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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