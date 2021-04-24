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В Україні сьогодні покращиться погода – прогноз

24 квітня, 07:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Укргідрометценті опублікували прогноз погоди на суботу 24 квітня – де покращиться погода – карта

В Україні сьогодні, 24 квітня, покращиться погода. Дощі підуть з більшості областей.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з прогнозом синоптиків, у суботу невеликий дощ пройде лише в Чернігівській і Сумській областях. У решті регіонів буде сухо, але вітряно – 7-12 м/с.

На заході, у центрі і на півночі все ще буде прохолодно. Там температура очікується 7-11 градусів тепла. А на півдні і сході значно тепліше – 13-16 градусів.

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В Україні сьогодні покращиться погода – прогноз
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У Києві у цей день буде сухо з мінливою хмарністю. Температура 7-9 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали невтішний прогноз – у Києві кожну ніч з 24 по 27 квітня очікуються сильні заморозки.

Крім того, прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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