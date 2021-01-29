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В Україні знизилася злочинність: які порушення фіксували найчастіше

29 січня, 18:09

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Українці майже кожні 10 хвилин телефонували на 102

Рівень злочинності в Україні знизився на 17%. Такі дані за минулий рік навів голова Нацполіції Ігор Клименко. В абсолютних цифрах: 335 тисяч кримінальних проваджень відкрито у 2020-му. Серед адміністративних порушень найчастішим було недотримання маскового режиму. Майже кожні 10 хвилин українці телефонували на 102.

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Про це у новинах "Сьогодні" розповідає кореспондент Олена Халик.

Крадіжок та розбоїв – поменшало, а от роботи із боротьби з наркотиками – чимало. Практично кожен сьомий збут здійснювався через інтернет. Із незаконного обігу вилучили майже 6 тонн заборонених речовин. Для розуміння масштабу – це більше 7 мільйонів доз.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, у Харківській області 600 правоохоронців провели спецоперацію і встановили 118 осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів і психотропів. Вилучено понад 3 тонни наркотиків вартістю близько 120 млн гривень.

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Також повідомлялося, що у Чернігівській області двоє копів займалися наркоторгівлею.

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Крім того, під Запоріжжям 16-ти і 18-річна подруги продавали наркотики в соцмережі.

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злочинність наркотики злочин Нацполіція

Джерело: Сьогодні

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