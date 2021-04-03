В Україні знову дощитиме, але не скрізь: де чекати негоди (карта)

В Україні сьогодні, 3 квітня, у всіх областях, крім окремих регіонів, буде сонячно і тепло.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря становитиме від 9 до 13 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою плюс. Лише в Луганську і Донецьку очікується дощ.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 8 до 12 градусів вище нуля. Дощитиме, тільки в Хмельницькому та Житомирі без опадів.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 8 до 14 градусів тепла.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Численні прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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