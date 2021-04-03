В Украине снова пройдут дожди, но не везде: где ждать непогоды (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 3 апреля, во всех областях, кроме отдельных регионов, будет солнечно и тепло.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов с отметкой плюс. Лишь в Луганске и Донецке ожидается дождь.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 8 до 12 градусов выше нуля. Будет идти дождь, только в Хмельницком и Житомире без осадков.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 8 до 14 градусов тепла.

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Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Многочисленные прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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