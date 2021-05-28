В Україні відбудеться ЗНО з математики: що потрібно взяти (список)

Для допуску до тестування потрібно принести певні документи – у яких випадках можуть не допустити до ЗНО

В Україні сьогодні, 28 травня, відбудеться Зовнішнє незалежне оцінювання з математики для випускників. Для проходження тесту зареєструвалися 291 789 осіб, для яких створені 19 697 аудиторій в 1231 пункті тестування.

Реклама

Як повідомляє Міносвіти, тестування з математики (завдання рівня стандарту) складатимуть 77 321 осіб, для них створені 5324 аудиторії в 417 пунктах ЗНО.

Як проходитиме ЗНО

Тестування цього року пройде в умовах пандемії коронавірусу. Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту почнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту після 10:50, він не буде допущений до іспиту.

Для пропуску до іспиту всім учасникам обов'язково потрібно мати такі документи :

оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,

паспорт або інший документ, серія (при наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі в ЗНО, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Також на тестуванні слід мати з собою :

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшечку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.

Реклама

При собі заборонено мати мобільний телефон, навушники, флешки, фотоапарати і будь-які пристрої збереження, зчитування і відтворення інформації. Також учасникам ЗНО з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором. Вся робота виконується чорною ручкою.

Структура завдань з математики

ЗНО з математики має два рівні – стандартний і профільний. Якщо учень навчався в школі з поглибленим вивченням математики – він повинен здати тестування профільного рівня. Такі ж вимоги діють для випускників, які бажають вступити на деякі технічні спеціальності.

Сертифікаційна робота з математики рівня стандарт триває 150 хвилин і налічує 28 завдань різних форм:

В тренді Рішення судів щодо Тупицького і Шмигаль у Дніпрі – анонси СЬОГОДНІ

16 завдань з вибором однієї правильної відповіді;

4 завдання на встановлення відповідності;

6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю;

2 завдання з розгорнутою відповіддю.

При визначенні результатів учасники отримають тільки оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

Іспит з математики профільного рівня триватиме 210 хвилин. Учасники виконають 34 завдання різних форм:

16 завдань з вибором однієї правильної відповіді;

4 завдання на встановлення відповідності;

9 завдань відкритої форми з короткою відповіддю;

5 завдань з розгорнутою відповіддю.

Реклама

За результатами проходження тесту з математики учасники отримають результат зовнішнього незалежного оцінювання з математики за шкалою 100-200 балів і оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

Результати тестування з математики будуть оголошені в особистих кабінетах учнів не пізніше 22 червня.

Нагадаємо, Рада через коронавірус скасувала підсумкову атестацію для учнів 11-х класів.

Також прийнято рішення про звільнення від проходження державної підсумкової атестації в 2020/2021 навчальному році для учнів 4-х та 9-х класів.