В Україні відбудеться ЗНО з математики: що потрібно взяти (список)

В Україні сьогодні, 28 травня, відбудеться Зовнішнє незалежне оцінювання з математики для випускників. Для проходження тесту зареєструвалися 291 789 осіб, для яких створені 19 697 аудиторій в 1231 пункті тестування.
Як повідомляє Міносвіти, тестування з математики (завдання рівня стандарту) складатимуть 77 321 осіб, для них створені 5324 аудиторії в 417 пунктах ЗНО.
Як проходитиме ЗНО
Тестування цього року пройде в умовах пандемії коронавірусу. Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту почнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту після 10:50, він не буде допущений до іспиту.
Для пропуску до іспиту всім учасникам обов'язково потрібно мати такі документи :
- оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,
- паспорт або інший документ, серія (при наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;
- запрошення-перепустки для участі в ЗНО, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
Також на тестуванні слід мати з собою :
- 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
- пляшечку з питною водою без етикетки;
- засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.
При собі заборонено мати мобільний телефон, навушники, флешки, фотоапарати і будь-які пристрої збереження, зчитування і відтворення інформації. Також учасникам ЗНО з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором. Вся робота виконується чорною ручкою.
Структура завдань з математики
ЗНО з математики має два рівні – стандартний і профільний. Якщо учень навчався в школі з поглибленим вивченням математики – він повинен здати тестування профільного рівня. Такі ж вимоги діють для випускників, які бажають вступити на деякі технічні спеціальності.
Сертифікаційна робота з математики рівня стандарт триває 150 хвилин і налічує 28 завдань різних форм:
- 16 завдань з вибором однієї правильної відповіді;
- 4 завдання на встановлення відповідності;
- 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю;
- 2 завдання з розгорнутою відповіддю.
При визначенні результатів учасники отримають тільки оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.
Іспит з математики профільного рівня триватиме 210 хвилин. Учасники виконають 34 завдання різних форм:
- 16 завдань з вибором однієї правильної відповіді;
- 4 завдання на встановлення відповідності;
- 9 завдань відкритої форми з короткою відповіддю;
- 5 завдань з розгорнутою відповіддю.
За результатами проходження тесту з математики учасники отримають результат зовнішнього незалежного оцінювання з математики за шкалою 100-200 балів і оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.
Результати тестування з математики будуть оголошені в особистих кабінетах учнів не пізніше 22 червня.
Нагадаємо, Рада через коронавірус скасувала підсумкову атестацію для учнів 11-х класів.
Також прийнято рішення про звільнення від проходження державної підсумкової атестації в 2020/2021 навчальному році для учнів 4-х та 9-х класів.