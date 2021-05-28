Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини України

В Україні відбудеться ЗНО з математики: що потрібно взяти (список)

28 травня, 07:47

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Для допуску до тестування потрібно принести певні документи – у яких випадках можуть не допустити до ЗНО

В Україні сьогодні, 28 травня, відбудеться Зовнішнє незалежне оцінювання з математики для випускників. Для проходження тесту зареєструвалися 291 789 осіб, для яких створені 19 697 аудиторій в 1231 пункті тестування.

Реклама

Як повідомляє Міносвіти, тестування з математики (завдання рівня стандарту) складатимуть 77 321 осіб, для них створені 5324 аудиторії в 417 пунктах ЗНО.

Як проходитиме ЗНО

Тестування цього року пройде в умовах пандемії коронавірусу. Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту почнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту після 10:50, він не буде допущений до іспиту.

Для пропуску до іспиту всім учасникам обов'язково потрібно мати такі документи :

  • оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,
  • паспорт або інший документ, серія (при наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;
  • запрошення-перепустки для участі в ЗНО, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Також на тестуванні слід мати з собою :

  • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
  • пляшечку з питною водою без етикетки;
  • засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.
Реклама

При собі заборонено мати мобільний телефон, навушники, флешки, фотоапарати і будь-які пристрої збереження, зчитування і відтворення інформації. Також учасникам ЗНО з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором. Вся робота виконується чорною ручкою.

Структура завдань з математики

ЗНО з математики має два рівні – стандартний і профільний. Якщо учень навчався в школі з поглибленим вивченням математики – він повинен здати тестування профільного рівня. Такі ж вимоги діють для випускників, які бажають вступити на деякі технічні спеціальності.

Сертифікаційна робота з математики рівня стандарт триває 150 хвилин і налічує 28 завдань різних форм:

В тренді
Рішення судів щодо Тупицького і Шмигаль у Дніпрі – анонси СЬОГОДНІ
  • 16 завдань з вибором однієї правильної відповіді;
  • 4 завдання на встановлення відповідності;
  • 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю;
  • 2 завдання з розгорнутою відповіддю.

При визначенні результатів учасники отримають тільки оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

Іспит з математики профільного рівня триватиме 210 хвилин. Учасники виконають 34 завдання різних форм:

  • 16 завдань з вибором однієї правильної відповіді;
  • 4 завдання на встановлення відповідності;
  • 9 завдань відкритої форми з короткою відповіддю;
  • 5 завдань з розгорнутою відповіддю.
Реклама

За результатами проходження тесту з математики учасники отримають результат зовнішнього незалежного оцінювання з математики за шкалою 100-200 балів і оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

Результати тестування з математики будуть оголошені в особистих кабінетах учнів не пізніше 22 червня.

Нагадаємо, Рада через коронавірус скасувала підсумкову атестацію для учнів 11-х класів.

Також прийнято рішення про звільнення від проходження державної підсумкової атестації в 2020/2021 навчальному році для учнів 4-х та 9-х класів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Циклон накриє всю Україну, але буде тепло: де в п'ятницю очікувати до +30
Циклон накриє всю Україну, але буде тепло: де в п'ятницю очікувати до +30Україна
Дощі, спека і похолодання: погода нам готує
Дощі, спека і похолодання: погода нам готує "сюрпризи" на кінець травняУкраїна
Буде два
Буде два "потопи": народний синоптик здивував прогнозом на червеньУкраїна
Готуємося до 40-градусної спеки: чим здивує українців погода у червні
Готуємося до 40-градусної спеки: чим здивує українців погода у червніУкраїна
Підпал вагітної дівчини у Кривому Розі. З'явилися нові подробиці
Підпал вагітної дівчини у Кривому Розі. З'явилися нові подробиціДніпро
Лукашенко вперше відреагував на
Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака і приплів УкраїнуІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти