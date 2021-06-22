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В Україні стартує нацпрограма "Здорова Україна": що це означає

22 червня 2021 11:46

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Національна програма направлена на всі категорії та группи населення – це створення спортмайданчиків, реформа харчування, медобстеження та інше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розпочинається національна програма "Здорова Україна".

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Про це він заявив на Форумі "Україна 30. Здорова Україна".

"Ми починаємо загальнонаціональну програму Президента "Здорова Україна", – зазначив Зеленський.

За його словами, українці повинні довше жити. Ця програма направлена на всі вікові категорії та групи населення.

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Складові програми:

  • Модель здорової школи – нові концепції уроків фізкультури, реформа харчування та меню.
  • "Здорова Україна" – зниження кількості передчасних смертей. Для осіб старших 55 років будуть запроваджені повні медичні обстеження кожні два роки.
  • Створення активних парків і спортмайданчиків по всій Україні.
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Раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення майже вісім мільярдів гривень.

Нагадаємо, що за минулу добу, 21 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 8966 осіб. Це на 4576 більше, ніж за попередню добу.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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