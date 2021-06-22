В Україні стартує нацпрограма "Здорова Україна": що це означає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розпочинається національна програма "Здорова Україна".
Про це він заявив на Форумі "Україна 30. Здорова Україна".
"Ми починаємо загальнонаціональну програму Президента "Здорова Україна", – зазначив Зеленський.
За його словами, українці повинні довше жити. Ця програма направлена на всі вікові категорії та групи населення.
Складові програми:
- Модель здорової школи – нові концепції уроків фізкультури, реформа харчування та меню.
- "Здорова Україна" – зниження кількості передчасних смертей. Для осіб старших 55 років будуть запроваджені повні медичні обстеження кожні два роки.
- Створення активних парків і спортмайданчиків по всій Україні.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення майже вісім мільярдів гривень.
Нагадаємо, що за минулу добу, 21 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 8966 осіб. Це на 4576 більше, ніж за попередню добу.
Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо