Вакцинація в Україні. Скільки щеплень від COVID-19 зробили за добу

Вакцинація населення триває, на щеплення від коронавірусу записалися вже 721 320 осіб

За минулу добу, 21 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 8966 осіб. Це на 4576 більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 095 458 осіб. Вакцинацію завершили вже 362 847 осіб – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 721 320 осіб.

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Протягом доби працювали 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення і 20 центрів вакцинації.

Раніше ми повідомляли, що за добу в Україні виявили трохи менше 300 нових випадків COVID-19. Всього інфекцію підтвердили у 2 230 142 осіб.

Також нагадаємо, вакцинованим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорти.

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