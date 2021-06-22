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Вакцинація в Україні. Скільки щеплень від COVID-19 зробили за добу

22 червня 2021 9:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває, на щеплення від коронавірусу записалися вже 721 320 осіб

За минулу добу, 21 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 8966 осіб. Це на 4576 більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 095 458 осіб. Вакцинацію завершили вже 362 847 осіб – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 721 320 осіб.

Читайте також: Якщо пропустили другу дозу вакцини від COVID: рекомендації МОЗ

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Протягом доби працювали 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення і 20 центрів вакцинації.

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що за добу в Україні виявили трохи менше 300 нових випадків COVID-19. Всього інфекцію підтвердили у 2 230 142 осіб.

Також нагадаємо, вакцинованим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорти.

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Також дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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