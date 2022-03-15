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В Україні стартує податкова реформа – Зеленський

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 березня, 02:22
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Скасуються перевірки для всіх бізнесів
Зеленський уточнив, що Кабмін погодив низку рішень для підтримки української економіки. Колаж "Сьогодні"
Зеленський уточнив, що Кабмін погодив низку рішень для підтримки української економіки. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні стартує податкова реформа, що включає, зокрема, і скасування всіх перевірок для всіх бізнесів.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

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Що це означає

"Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша та друга групи ФОП – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – платіть. Не можете – немає питань. Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, тривало життя. Умова тільки одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону. Це лише початкові два кроки нашої податкової реформи. Далі буде", – сказав президент.

Зеленський уточнив, що Кабмін погодив пакет рішень для підтримки української економіки – для того, щоби працював бізнес, а "люди були з роботою" там, де це дозволяє безпеку.

Чи слід бізнесу чекати ще більше допомоги

Президент Зеленський у своєму зверненні наголосив: "це лише перша частина великого пакету допомоги, урядової підтримки".

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За словами Кухти, наступним кроком від держави можливе державне замовлення на всю необхідну продукцію. Зокрема, і гуманітарні товари, і їжа, і бронежилети та розвантаження. Незважаючи на те, що всі ці товари є досить дорогими, держава має ресурс невикористані гроші з бюджету та міжнародна фінансова допомога.

Соціальна допомога та пенсії в умовах війни

"Сьогодні" вже розповідали, що українцям, які отримують пенсії на картку, вже виплатили гроші і залишилося вирішити питання з тими, хто отримує гроші на руки.

Також будуть здійснені виплати через переказ, навіть у разі зміни місця проживання. Виплати таким людям розпочнуться 4 березня, а субсидії та інші види соціальної допомоги – 7 числа.

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"Сьогодні" також писали, що в Україні перестануть тимчасово видавати паспорти, та розповідали, що все більше українських банків вводять кредитні канікули для фізосіб та представників бізнесу.

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