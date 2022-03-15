В Україні стартує податкова реформа – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні стартує податкова реформа, що включає, зокрема, і скасування всіх перевірок для всіх бізнесів.
Про це глава держави сказав у відеозверненні.
Що це означає
"Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша та друга групи ФОП – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – платіть. Не можете – немає питань. Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, тривало життя. Умова тільки одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону. Це лише початкові два кроки нашої податкової реформи. Далі буде", – сказав президент.
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Зеленський уточнив, що Кабмін погодив пакет рішень для підтримки української економіки – для того, щоби працював бізнес, а "люди були з роботою" там, де це дозволяє безпеку.
Чи слід бізнесу чекати ще більше допомоги
Президент Зеленський у своєму зверненні наголосив: "це лише перша частина великого пакету допомоги, урядової підтримки".
За словами Кухти, наступним кроком від держави можливе державне замовлення на всю необхідну продукцію. Зокрема, і гуманітарні товари, і їжа, і бронежилети та розвантаження. Незважаючи на те, що всі ці товари є досить дорогими, держава має ресурс – невикористані гроші з бюджету та міжнародна фінансова допомога.
Соціальна допомога та пенсії в умовах війни
"Сьогодні" вже розповідали, що українцям, які отримують пенсії на картку, вже виплатили гроші і залишилося вирішити питання з тими, хто отримує гроші на руки.
Також будуть здійснені виплати через переказ, навіть у разі зміни місця проживання. Виплати таким людям розпочнуться 4 березня, а субсидії та інші види соціальної допомоги – 7 числа.
"Сьогодні" також писали, що в Україні перестануть тимчасово видавати паспорти, та розповідали, що все більше українських банків вводять кредитні канікули для фізосіб та представників бізнесу.