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В Україні теплішає, але грози ніхто не відміняв: прогноз погоди на 20 серпня (карта)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
20 серпня, 06:15
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У п'ятницю в більшості областей України буде сухо. Але грози ніяк не підуть зі східного регіону і півдня, при цьому там зберігається спека
На більшій частині України опадів не обіцяють, але пощастить не усім/колаж "Сьогодні"
На більшій частині України опадів не обіцяють, але пощастить не усім/колаж "Сьогодні"

У п'ятницю температура в кількох регіонах підвищиться до цілком комфортних 25-27. На сході ж, навпаки, знизиться, але незначно, при цьому там як і раніше будуть грози.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 20 серпня на кілька градусів потеплішає і температура становитиме близько 25-27 градусів, опадів не буде.

Погода в регіонах

У п'ятницю в більшості областей України буде сухо. Але грози ніяк не підуть зі східного регіону і півдня, при цьому там зберігається спека.

  • На півночі температура підніметься до 24-27 градусів, а в Сумській області навіть до 28. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях синоптики опадів не обіцяють.
  • На заході температура дещо підвищиться – в цьому регіоні прогнозують сьогодні в середньому 23-25 градусів, а в Ужгороді – +26.
  • У центрі 20 серпня грози прогнозують лише в Полтаві іта Дніпрі, температура там буде 26-28 градусів. А в Кропивницькому і Черкасах буде сухо і трохи прохолодніше – 25-27.

  • На сході сьогодні знову у всіх областях грози. Температура у Харківській і Луганській областях знизиться до 30 градусів, а в Донецькій і Запорізькій до 27-29.
  • На півдні 20 серпня температура становитиме у Миколаєві й Одесі – 25-27 градусів, там буде сухо. У Херсонській області та окупованому Криму обіцяють грози і до +26.
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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що днями на Керч ринула потужна злива – місто знову затопило – авто плавали по воді, приватні будинки і двори пішли під воду.

Водночас поплив південь Росії. Через повінь у Краснодарському краї евакуюють місцевих жителів, рятувальники можуть дістатися до деяких населених пунктів тільки на човнах.

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