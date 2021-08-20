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В Украине теплеет, но грозы никто не отменял: прогноз погоды на 20 августа (карта)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
20 августа, 06:15
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В пятницу в большинстве областей Украины будет сухо. Но грозы никак не уйдут из восточного региона и юга, при этом там сохраняется жара
На большей части Украины осадков не обещают, но повезет не всем/коллаж "Сегодня"
На большей части Украины осадков не обещают, но повезет не всем/коллаж "Сегодня"

В пятницу температура в нескольких регионах поднимется до вполне комфортных 25-27. На востоке же, напротив, снизится, но незначительно, при этом там по-прежнему будут грозы.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 20 августа на несколько градусов потеплеет и температура составит около 25-27 градусов, осадков не будет.

Погода в регионах

В пятницу в большинстве областей Украины будет сухо. Но грозы никак не уйдут из восточного региона и юга, при этом там сохраняется жара.

  • На севере температура поднимется до 24-27 градусов, а в Сумской области даже до 28. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях синоптики осадков не обещают.
  • На западе температура немного повысится – в этом регионе прогнозируют сегодня в среднем 23-25 градусов, а в Ужгороде – +26.
  • В центре 20 августа грозы прогнозируют только в Полтаве и Днепре, температура там будет 26-28 градусов. А в Кропивницком и Черкассах будет сухо и чуть прохладнее – 25-27.

  • На востоке сегодня снова во всех областях грозы. Температура в Харьковской и Луганской областях снизится до 30 градусов, а в Донецкой и Запорожской до 27-29.
  • На юге 20 августа температура составит в Николаеве и Одессе – 25-27 градусов, там будет сухо. В Херсонской области и оккупированном Крыму обещают грозы и до +26.
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