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В Україні прокладають додаткові залізничні колії: для чого вони

19 липня 2021 11:26

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Стара ділянка не дозволяє збільшити вантажопотоки, тому влада вирішила будувати нові залізничні колії

За програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на ділянці Чорноморська – Берегова вже почали укладання другої головної колії. Це дозволить збільшити пропускну здатність з 55 до 60 пар поїздів на добу.

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Про це міністр інфраструктури Олександр Кубрак повідомив у Facebook.

Протяжність ділянки становить 6,5 км. В існуючому вигляді вона не дозволяє збільшити вантажопотоки для трьох з п'яти найбільших стивідорних компаній України:

  • ДП МТП "Южний";
  • ТОВ "Трансінвестсервіс";
  • АТ "Одеський припортовий завод".
Роботи завершать до кінця року. Фото: Міністерство інфраструктури

Передбачається, що до 2023 року на ДП МТП "Южний" і ТОВ "ТІС" вантажопотоки досягнуть уже 135 млн тонн. Для цього необхідна модернізація інфраструктури. Роботи на ділянці Чорноморська – Берегова планують завершити до кінця року.

Також додаткову головну колію укладуть також на ділянці "пост 30 км" – станція Берегова – станція Хімічна. За рахунок цього пропускна здатність ділянки Чорноморська – Берегова – Хімічна виросте до 150 пар поїздів на добу.

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Тим часом у Львівській області лагодять найдовшу трасу України.

Також нагадаємо, на трасі в Молдову розгорнули "Велике будівництво".

А про те, коли в Україні можуть з'явитися платні дороги, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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