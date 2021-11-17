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В Україні запровадили штрафи за продаж ліків дітям: суми

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
17 листопада, 11:33
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Малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років
В Україні запроваджують штрафи за продаж ліків дітям. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні запроваджують штрафи за продаж ліків дітям. Фото: колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді ухвалили законопроєкт про встановлення відповідальності за продаж ліків дітям. За це проголосували 315 нардепів.

Про це стало відомо на засіданні ВР у середу, 17 листопада.

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Так, народні депутати підтримали законопроєкт щодо встановлення відповідальності за продаж лікарських засобів малолітнім дітям (№5123-1).

Що відомо про закон?

Продаж ліків малолітнім дітям, а також їхня доставка кінцевому споживачу-малолітній особі тягнутиме за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, на суму від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 гривень – 13 600 гривень).

Якщо правопорушення буде вчинене повторно протягом року, то штраф сягатиме від 800 до 1 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13,6 тисяч гривень – 23,8 тисяч гривень).

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До речі, малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років.

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