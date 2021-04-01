В Україні знову "рекорд" за кількістю смертей від COVID-19 за добу

В Україні за останню добу виявили 17 569 нових випадків інфікування коронавірусом. Також в країні зафіксували найбільший добовий приріст померлих з початку епідемії.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 691 737 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 421 українець, це найбільша кількість з початку епідемії (всього – 33 246). Вилікувати вдалося 1 323 083 інфікованих (9602 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що Україна до літа отримає 1,7 млн доз вакцини від COVID-19. До кінця року планується вакцинувати близько 60% населення.

Також нагадаємо, інфекціоніст назвав улюблену "їжу" коронавірусу в організмі людини. Найбільш рясно і багато коронавірусу на поверхні дихальних шляхів.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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