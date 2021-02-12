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В Україні виявили майже п'ять тисяч нових випадків COVID-19

12 лютого, 08:15

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від COVID-19 померли 116 осіб

В Україні за останню добу виявили 4773 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 262 867 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 116 українців (всього – 24 174). Вилікувати вдалося 1 106 155 інфікованих (7211 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що цього тижня делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я завершила своє розслідування питання походження коронавірусу. Глава групи відповів на питання про лабораторну появу COVID-19 та зараження від кажана.

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Також нагадаємо, британські вчені виявили нові симптоми коронавірусу. Головні ознаки COVID-19 не змінилися.

Тим часом наша країна готується до отримання вакцини від коронавірусу і до початку вакцинації українців приблизно з 15 лютого. Чим будуть вакцинувати українців від COVID-19 і які ефективність та "побічки" у препаратів.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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