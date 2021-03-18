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В Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19

18 березня, 08:11

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від наслідків коронавірусу померли 267 осіб

В Україні за останню добу виявили 15 053 нові випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 504 076 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 267 українців (всього – 29 253). Вилікувати вдалося 1 244 190 інфікованих (6514 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що у восьми областях України і Києві перевищено рівень госпіталізацій з COVID-19. Показник госпіталізацій – співвідношення госпіталізованих пацієнтів на 100 тисяч жителів. Він не має перевищувати позначку 60.

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Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов теж розкритикував темпи вакцинації. Він зазначав, що до кінця минулого тижня повинні були вийти на 10 тисяч щеплень на добу, але поки в середньому близько 3 тис.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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