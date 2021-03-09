"Мене це не влаштовує": Степанов розкритикував темпи вакцинації

Майже за два тижні вакцинували лише 19 тисяч людей

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов незадоволений темпами вакцинації населення і в найближчі дні має намір істотно прискорити цей процес. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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Він нагадав, що вакцинація стартувала в Україні 24 лютого і на сьогоднішній день щеплення отримали 19 118 осіб.

"Мене не влаштовують ці цифри. Я інше ставив завдання щодо темпів вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом її розгортаємо. На кінець минулого тижня ми повинні були вийти на 10 тис. людей на добу і далі збільшувати цю кількість", – сказав Степанов і додав, що зараз це в середньому 3 тис. осіб на добу.

У зв'язку з цим міністр вирішив особисто втрутитися у ситуацію, щоб в найближчі дні істотно збільшити кількість вакцинацій.

"Сьогодні проведемо селекторну нараду за участі голів ОДА, керівництва Офісу президента, директорів департаментів МОЗ", – додав міністр.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняв, що до кінця 2021 року вакцинують всіх українців віком від 18 років. А прем'єр-міністр говорив, що протягом 2021-2022 років в Україні вакцинують до 22 мільйонів осіб. А саме поточного року щеплення отримають близько 10 мільйонів. Тим часом стало відомо, кому протипоказана вакцинація від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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