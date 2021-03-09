"Меня это не устраивает": Степанов раскритиковал темпы вакцинации

Почти за две недели вакцинировали всего лишь 19 тысяч человек

Министр здравоохранения Максим Степанов недоволен темпами вакцинации населения и в ближайшие дни намерен существенно ускорить этот процесс. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он напомнил, что вакцинация стартовала в Украине 24 февраля и на сегодняшний день прививку получили 19 118 человек.

"Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу относительно темпов вакцинации, понимая, что мы каскадным путем ее разворачиваем. На конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тыс. человек в сутки и дальше увеличивать это количество", – сказал Степанов и добавил, что сейчас это в среднем 3 тыс. человек в сутки.

В связи с этим министр решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы в ближайшие дни существенно увеличить количество вакцинаций.

"Сегодня проведет селекторное совещание с участием глав ОГА, руководства Офиса президента, директоров департаментов Минздрава", – добавил министр.

Напомним, Максим Степанов уверял, что до конца 2021 года вакцинируют всех украинцев старше 18 лет. А премьер-министр говорил, что в течение 2021-2022 годов в Украине вакцинируют до 22 миллионов человек. А конкретно в этом году прививки получат около 10 миллионов. Тем временем стало известно, кому противопоказана вакцинация от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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