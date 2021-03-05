Кому протипоказана вакцинація від COVID-19

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, кому протипоказано робити щеплення від COVID-19. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.
Інструкція препарату Covishield передбачає такі протипоказання до вакцинації:
- якщо є підвищена чутливість до діючої речовини препарату (вони вказані в інструкції);
- якщо є супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури (лихоманка). При цьому незначне підвищення (застуда) не є протипоказанням;
- при порушеннях згортання крові;
- якщо ослаблений імунітет у пацієнта. Однак в цьому випадку лікар приймає рішення про вакцинацію на свій розсуд.
Як ми вже писали, в Україні дозволили відомим людям вакцинуватися позачергово. При цьому Віктор Ляшко назвав умови, за яких можна зробити щеплення публічній людині залишковими дозами препарату.
Також у Міністерстві охорони здоров'я розповідали про плани по вакцинації. З 10 березня кількість зроблених щеплень має зрости до 20 тис. на добу.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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