Брифінг голови МОЗ Максима Степанова: онлайн-трансляція

За останню добу в Україні впала і захворюваність, і смертність від ковіду

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні і як проходить вакцинація.

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Як стало відомо, станом на ранок 9 березня в Україні підтвердили 3261 новий випадок зараження коронавірусом (1 410 061 з початку епідемії). За понеділок померли 76 українців (27 204 з початку епідемії), а одужали 975 осіб (1 199 229 з початку епідемії).

Зазначимо, що за минулий тиждень, з 1 по 7 березня, виявили 49 094 нових випадки зараження коронавірусом, померли 972 українці, а одужали 24 796 осіб. Читайте про це детальніше у коронавірусних підсумках за тиждень.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняв, що до кінця 2021 року вакцинують всіх українців віком від 18 років. А прем'єр-міністр говорив, що протягом 2021-2022 років в Україні вакцинують до 22 мільйонів осіб. А саме поточного року щеплення отримають близько 10 мільйонів. Тим часом стало відомо, кому протипоказана вакцинація від COVID-19.

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