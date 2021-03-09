Русский
$ 27,71
33,08
  1. Новини України

Брифінг голови МОЗ Максима Степанова: онлайн-трансляція

9 березня, 09:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За останню добу в Україні впала і захворюваність, і смертність від ковіду

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні і як проходить вакцинація.

Реклама

Як стало відомо, станом на ранок 9 березня в Україні підтвердили 3261 новий випадок зараження коронавірусом (1 410 061 з початку епідемії). За понеділок померли 76 українців (27 204 з початку епідемії), а одужали 975 осіб (1 199 229 з початку епідемії).

В тренді
Вчимося долати кризу. Чого чоловіки можуть повчитися у жінок-керівників (рос.)

Зазначимо, що за минулий тиждень, з 1 по 7 березня, виявили 49 094 нових випадки зараження коронавірусом, померли 972 українці, а одужали 24 796 осіб. Читайте про це детальніше у коронавірусних підсумках за тиждень.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняв, що до кінця 2021 року вакцинують всіх українців віком від 18 років. А прем'єр-міністр говорив, що протягом 2021-2022 років в Україні вакцинують до 22 мільйонів осіб. А саме поточного року щеплення отримають близько 10 мільйонів. Тим часом стало відомо, кому протипоказана вакцинація від COVID-19.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

епідемія коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиціЄвросоюз
На 8 Березня пішов сніг: синоптики уточнили прогноз на понеділок
На 8 Березня пішов сніг: синоптики уточнили прогноз на понеділокУкраїна
Росія жорстко
Росія жорстко "спалилася" на Донбасі: бійцям ЗСУ несподівано звалився безпілотник ФСБ (фото)Донбас
Бойовики вдарили із забороненої зброї, але нарвалися на відповідь від ЗСУ
Бойовики вдарили із забороненої зброї, але нарвалися на відповідь від ЗСУДонбас
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювану
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювануНадзвичайні події
У Мюнхені вандали осквернили могилу Бандери
У Мюнхені вандали осквернили могилу БандериУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти