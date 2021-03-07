Коронавірус, підсумки тижня: зростання заражень, новий штам і науковий прорив в прогнозуванні ускладнень

В Україні з кожним вдень все більше людей хворіють на COVID-19. Епідеміологи попереджають про третю хвилю коронавірусу.

Рівень захворюваності стабільно зростає

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За минулий тиждень, з 1 по 7 березня, виявили 49 094 нових випадків зараження коронавірусом, померли 972 українців, а одужали 24 796 осіб.

Порівняємо ці дані з минулим тижнем:

Кількість заражень зросла на 5701 особу .

. Число пацієнтів, що видужали збільшилася на 846 осіб .

. І на 93 зросла кількість померлих від коронавірусу українців.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило нові списки областей в різних карантинних зонах. Червону зону розширили до чотирьох областей, а Київ, який був в жовтій зоні, виявився вже в помаранчевій. В зелену карантинну зону не потрапив ніхто.

Новий штам коронавірусу

В Україні зафіксували два перші випадки зараження британським штамом коронавірусу. Новий штам виявили у хворих з Івано-Франківська. Вони знаходяться під наглядом лікарів.

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У тих, хто заразився новим штамом, медики зауважують інші симптоми – це діарея і нудота, які не є типовими для COVID-19. Частіше стали хворіти молоді люди від 30 років. Ще почастішали випадки загострення хвороби, тому і на одужання потрібно більше часу. Епідеміологи закликають робити щеплення – вакцина ефективна і проти нового штаму.

Перші підсумки вакцинації

З 1 березня в додатку "Дія" можна записатися в чергу на щеплення. За тиждень в Україні вакцинували 13 896 осіб. Всього з початку кампанії прищепили 17 037 осіб. За весь час щеплень зробили:

найбільше в Донецькій області – 1940,

– 1940, менше всього в Закарпатській області – 314.

А тим часом інженери вже створили онлайн-калькулятор, який дозволяє визначити час очікування своєї вакцини. Система покаже час очікування, а також мінімальну та максимальну кількість людей, які можуть бути вакциновані перед вами.

Минулого тижня українські чиновники публічно зробили щеплення. Першим це зробив глава МОЗ Максим Степанов. Пізніше він розповів, що через 5 днів почувається добре. Ніяких алергічних реакцій або побічних ефектів у нього немає. Також в прямому ефірі вакцинувалися президент Володимир Зеленський – він зробив це разом з бійцями ЗСУ. Пізніше Степанов повідомив, що президент Володимир Зеленський після вакцинації від COVID-19 відчуває себе нормально. Зробили щеплення перед камерами і головний санітарний лікар України Віктор Ляшкотаглава Національної служби здоров'я України Андрій Віленський.

Відео: Офис Президента Украины

Прогнози експертів

Епідеміолог Людмила Мухарська прогнозує, що якщо зростання захворюваності продовжиться такими темпами, то до кінця березня в Україні можуть фіксувати по 20 тисяч нових випадків на добу. За її словами, якщо захворюваність зменшувалася або стабілізувалася, а потім різко зросла, то це означає, що з'явився новий агент, або новий ризик, який викликав стрімке зростання. Вона прогнозує найближчим часом третю хвилю. Глава парламентського Комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький також заявив, що Україна виходить на чергову хвилю.

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Відео: Сьогодні

В такому випадку, вакцинація населення ще не скоро почне впливати на рівень захворюваності COVID-19. Адже потрібно, щоб мінімум у 70% населення були антитіла. Зараз в Україні немає достовірних досліджень про те, скільки людей отримали імунітет.

У той же час українські вчені зробили науковий прорив в прогнозуванні ускладнень коронавірусу. Їм першими в світі вдалося з'ясувати, що важкий перебіг хвороби залежить від рівня позаклітинної ДНК. Коли люди надходили в лікарню, у них брали кров для визначення рівня позаклітинної ДНК. В цьому експерименті взяли участь 80 пацієнтів з COVID-19. Експерти запевняють, що це безпечний і недорогий метод.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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