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Епідеміологи очікують зростання захворюваності COVID-19 в Україні: терміни

4 березня, 16:39

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Фахівці розповіли які прогнози чекають українців

В Україні до понеділка захворюваність може перевищити 10 тисяч виявлених на добу. якщо зростання захворюваності продовжиться такими темпами, то до кінця березня в Україні можуть фіксувати по 20 тисяч нових випадків на добу. Про це розповіла епідеміолог Людмила Мухарська в коментарі "Сьогодні".

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За її словами, якщо захворюваність зменшувалася або стабілізувалася, а потім різко зросла, то це означає, що з'явився новий агент, або новий ризик, який викликав стрімке зростання.

"Звичайно, є люди, які перехворіли і мають імунітет. Є оцінки, що може бути таких 40%, але ми не маємо офіційної цифри. Тому ми не можемо знати про колективний імунітет. У нас не враховані люди, які перехворіли без симптомів або в легкій формі, не звертаючись до лікаря", – говорить епідеміолог Людмила Мухарська.

Раніше ми писали, що глава парламентського Комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький також заявив, що Україна виходить на чергову хвилю коронавіруса.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже почалася третя хвиля коронавіруса.

Для того щоб дізнатися час очікування вакцинації від коронавіруса, в Україні створили онлайн-калькулятор.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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ріст вакцина Украина коронавірус

Джерело: Сьогодні

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