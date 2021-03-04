Українська
$ 27,85
33,56
  1. Последние новости Украины

Эпидемиологи ожидают рост заболеваемости COVID-19 в Украине: сроки

4 марта, 16:39

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Специалисты рассказали какие прогнозы ждут украинцев

В Украине до понедельника заболеваемость может превысить 10 тысяч выявленных в сутки. Если рост заболеваемости продолжится такими темпами, то к концу марта в Украине могут фиксировать по 20 тысяч новых случаев в сутки. Об этом рассказала эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии "Сегодня".

Реклама

По ее словам, если заболеваемость уменьшалась или стабилизировалась, а затем резко возросла, то это означает, что появился новый агент, или новый риск, который вызвал стремительный рост.

"Конечно, есть люди, которые переболели и имеют иммунитет. Есть оценки, что может быть таких 40%, но мы не имеем официальной цифры. Поэтому мы не можем знать о коллективном иммунитете. У нас не учтены люди, которые переболели без симптомов или в легкой форме, не обращаясь к врачу", – говорит эпидемиолог Людмила Мухарская.

Ранее мы писали, что глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий также заявил, что Украина выходит на очередную волну коронавируса.

А премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже началась третья волна коронавируса.

Для того, чтобы узнать время ожидания вакцинации от коронавируса, в Украине создали онлайн-калькулятор.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рост вакцина Украина коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит
Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получитЭкономика
Опять? В Украину идет похолодание и снег, будет даже мороз
Опять? В Украину идет похолодание и снег, будет даже морозУкраина
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?Экономика
Пенсия на 11% вырастет не у всех. Кому положено такое повышение?
Пенсия на 11% вырастет не у всех. Кому положено такое повышение?Экономика
Украинцев ждет шикарная погода: синоптик дала
Украинцев ждет шикарная погода: синоптик дала "теплый прогноз" на четвергУкраина
Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семье
Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семьеВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять