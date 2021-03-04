Эпидемиологи ожидают рост заболеваемости COVID-19 в Украине: сроки

В Украине до понедельника заболеваемость может превысить 10 тысяч выявленных в сутки. Если рост заболеваемости продолжится такими темпами, то к концу марта в Украине могут фиксировать по 20 тысяч новых случаев в сутки. Об этом рассказала эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии "Сегодня".

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По ее словам, если заболеваемость уменьшалась или стабилизировалась, а затем резко возросла, то это означает, что появился новый агент, или новый риск, который вызвал стремительный рост.

"Конечно, есть люди, которые переболели и имеют иммунитет. Есть оценки, что может быть таких 40%, но мы не имеем официальной цифры. Поэтому мы не можем знать о коллективном иммунитете. У нас не учтены люди, которые переболели без симптомов или в легкой форме, не обращаясь к врачу", – говорит эпидемиолог Людмила Мухарская.

Ранее мы писали, что глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий также заявил, что Украина выходит на очередную волну коронавируса.

А премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже началась третья волна коронавируса.

Для того, чтобы узнать время ожидания вакцинации от коронавируса, в Украине создали онлайн-калькулятор.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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