Коронавирус, итоги недели: рост заражений, новый штамм и научный прорыв в прогнозе осложнений

В Украине с каждым днем все больше людей болеют COVID-19. Эпидемиологи предупреждают о третьей волне коронавируса.
Уровень заболеваемости стабильно растет
За прошедшую неделю, с 1 по 7 марта, выявили 49 094 новых случая заражения коронавирусом, умерли 972 украинца, а выздоровели 24 796 человек.
Сравним эти данные с прошлой неделей:
- Количество заражений возросло на 5701 человека.
- Число выздоровевших пациентов увеличилось на 846 человек.
- И на 93 возросло количество умерших от коронавируса украинцев.
Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые списки областей в разных карантинных зонах. Красную зону расширили до четырех областей, а Киев, который был в желтой зоне, оказался уже в оранжевой. В зеленую карантинную зону не попал никто.
Новый штамм коронавируса
В Украине зафиксировали два первых случая заражения британским штаммом коронавируса. Новый штамм обнаружили у больных из Ивано-Франковска. Они находятся под наблюдением врачей.
У тех, кто заразился новым штаммом, медики замечают другие симптомы – это диарея и тошнота, не являющиеся типичными для COVID-19. Чаще стали болеть молодые люди от 30 лет. Еще участились случаи обострения болезни, поэтому и на выздоровление требуется больше времени. Эпидемиологи призывают делать прививки – вакцина эффективна и против нового штамма.
Первые итоги вакцинации
С 1 марта в приложении "Дія" можно записаться в очередь на прививку. За неделю в Украине вакцинировали13 896 человек. Всего с начала кампании привили 17 037 украинцев. За все время прививок сделали:
- больше всего в Донецкой области – 1940;
- меньше всего в Закарпатской области – 314.
А тем временем инженеры уже создали онлайн-калькулятор, который позволяет определить время ожидания своей вакцины от коронавируса.Система покажет время ожидания, а также минимальное и максимальное количество людей, которые могут быть вакцинированы перед вами.
На прошлой неделе украинские чиновники публично сделали прививки от коронавируса. Первым это сделал глава МОЗ Максим Степанов.Позже он рассказал, что спустя 5 дней чувствует себя хорошо. Никаких аллергических реакций или побочных эффектов у него нет. Также в прямом эфире вакцинировались президент Владимир Зеленский – он сделал это вместе с бойцами ВСУ. Позже Степанов сообщил, что президент Владимир Зеленский после вакцинации от COVID-19 чувствует себя нормально. Сделали прививку перед камерами главный санитарный врач Украины Виктор Ляшкои глава Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский.
Прогнозы экспертов
Эпидемиолог Людмила Мухарская прогнозирует, что если рост заболеваемости продолжится такими темпами, ток концу марта в Украине могут фиксировать по 20 тысяч новых случаев в сутки. По ее словам, если заболеваемость уменьшалась или стабилизировалась, а затем резко возрастала, то это означает, что появился новый агент, или новый риск, который вызвал стремительный рост. Она прогнозирует в ближайшее время третью волну коронавируса. Глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий также заявил, что Украина выходит на очередную волну коронавируса.
В таком случае вакцинация населения еще не скоро начнет влиять на уровень заболеваемости COVID-19. Ведь нужно, чтобы минимум у 70% населения были антитела. Сейчас в Украине нет достоверных исследований о том, сколько людей получили иммунитет.
В то же время украинские ученые сделали научный прорыв впрогнозировании осложнений коронавируса. Им первыми в мире удалось выяснить, что тяжелое течение болезни зависит от уровня внеклеточной ДНК. Когда люди поступали в больницу, у них брали кровь для определения уровня внеклеточной ДНК. В этом эксперименте приняли участие 80 пациентов с COVID-19. Эксперты уверяют, что это безопасный и недорогой метод.
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